Emoção não faltou no empate entre Vizela e Feirense (1-1), encontro que fechou a 12.ª jornada da II Liga. Os minhotos voltam a atrasar-se na corrida pela subida de divisão, enquanto os Fogaceiros mantêm-se na zona perigosa da tabela classificativa.

O jogo frenético em Vizela abriu com o golo de Leandro Antunes, ao minuto 4, na conclusão de um contra-ataque conduzido por Desmond Nketia pela direita.

O Feirense ainda festejou o 2-0 aos 19 minutos, por António Leal, mas o lance foi invalidado por fora de jogo do defesa espanhol, após uma longuíssima avaliação por parte do videoárbitro.

Mais tranquilos no jogo, os forasteiros podiam ter construído uma vantagem mais confortável, mas Leandro Antunes, João Oliveira e Nketia não tiveram a melhor pontaria.

Depois de uma primeira parte sofrida, o Vizela subiu de rendimento nos instantes que antecederam o intervalo, altura em que Francisco Meixedo brilhou na baliza dos Fogaceiros com uma defesa corajosa perante Miguel Tavares.

O 1-1 acabaria por surgir ao minuto 54, num golaço de Ítalo Henrique com um remate cruzado indefensável para o guarda-redes adversário.

Apesar da coragem evidenciada por ambas as equipas, o empate prevaleceu até ao apito final.

O Vizela, que vinha de um triunfo no Seixal frente ao Benfica B, chega aos 20 pontos, menos um do que o Académico de Viseu, que ocupa o terceiro posto, que dá acesso ao play-off de subida. A desvantagem para os dois primeiros classificados, Sporting B e Marítimo, alargou para seis pontos.

Quanto ao Feirense somou o quarto jogo consecutivo sem conseguir vencer na II Liga, na qual ocupa o 11.º lugar com 13 pontos, os mesmos de Leixões, Penafiel e Felgueiras.