No decorrer da jornada 31 da II Liga, o Felgueiras recebeu e venceu o União de Leiria por 2-1. Com esta derrota, o União de Leiria quebra a sequência de cinco jogos sem perder. A formação da casa, por sua vez, somou o quarto jogo sem perder.

Foi a equipa visitante a entrar melhor na partida e a quebrar o nulo à passagem do minuto 13, com um golo de Jair da Silva. O Felgueiras reagiu ao golo sofrido, e Lucas Duarte restabeleceu a igualdade com um golo ao minuto 40, levando o resultado em 1-1 para o intervalo.

Na segunda parte o jogo sorriu à formação da casa, que ao minuto 76 completou a reviravolta no resultado com um golo de Mario Rivas, fechando o resultado final em 2-1. O avançado espanhol somou o nono golo e passou a ser o melhor marcador da temporada do Felgueiras.

Até ao apito final do árbitro Cláudio Pereira o União de Leiria ainda tentou reduzir, por intermédio de Marcelo, que viu o golo ser anulado para assim confirmar-se a derrota dos unionistas na visita ao Felgueiras.

Com esta derrota, o União de Leiria perdeu uma oportunidade de se aproximar dos lugares de promoção à Liga, depois do empate do Académico de Viseu na deslocação a Faro, para defrontar o Farense (0-0).

Com esta vitória caseira, o Felgueiras fica mais perto de garantir a manutenção na II Liga, estando neste momento no 11.º lugar, a cinco pontos da zona de play-off de despromoção à Liga 3, posição ocupada pelo Penafiel que ainda joga esta jornada frente ao FC Porto B.

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