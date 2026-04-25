II Liga: Felgueiras bate União de Leiria por 2-1 e soma quarto jogo sem perder
Unionistas perdem oportunidade de aproximação aos lugares de subida
Unionistas perdem oportunidade de aproximação aos lugares de subida
No decorrer da jornada 31 da II Liga, o Felgueiras recebeu e venceu o União de Leiria por 2-1. Com esta derrota, o União de Leiria quebra a sequência de cinco jogos sem perder. A formação da casa, por sua vez, somou o quarto jogo sem perder.
Foi a equipa visitante a entrar melhor na partida e a quebrar o nulo à passagem do minuto 13, com um golo de Jair da Silva. O Felgueiras reagiu ao golo sofrido, e Lucas Duarte restabeleceu a igualdade com um golo ao minuto 40, levando o resultado em 1-1 para o intervalo.
Na segunda parte o jogo sorriu à formação da casa, que ao minuto 76 completou a reviravolta no resultado com um golo de Mario Rivas, fechando o resultado final em 2-1. O avançado espanhol somou o nono golo e passou a ser o melhor marcador da temporada do Felgueiras.
Até ao apito final do árbitro Cláudio Pereira o União de Leiria ainda tentou reduzir, por intermédio de Marcelo, que viu o golo ser anulado para assim confirmar-se a derrota dos unionistas na visita ao Felgueiras.
Com esta derrota, o União de Leiria perdeu uma oportunidade de se aproximar dos lugares de promoção à Liga, depois do empate do Académico de Viseu na deslocação a Faro, para defrontar o Farense (0-0).
Com esta vitória caseira, o Felgueiras fica mais perto de garantir a manutenção na II Liga, estando neste momento no 11.º lugar, a cinco pontos da zona de play-off de despromoção à Liga 3, posição ocupada pelo Penafiel que ainda joga esta jornada frente ao FC Porto B.