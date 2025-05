O Felgueiras venceu este sábado o P. Ferreira por 2-1 numa partida a contar para a 33.ª jornada da II Liga.

Em posição delicada, os «castores» precisavam de vencer a todo o custo para conseguir ter uma oportunidade de escapar à despromoção à Liga 3. O capitão Antunes deu o mote e aos 32 minutos converteu uma grande penalidade, dando vantagem à equipa de Paços de Ferreira.

O segundo tempo as coisas pareciam continuar a correr de feição para a equipa da casa quando Leonardo Teixeira foi expulso aos 54 minutos por acumulação de amarelos. No entanto, foi o Felgueiras que tomou conta do jogo a partir desse momento.

Pedro Ribeiro [71m] e Afonso Silva [75m] fizeram a reviravolta no marcador a favor da equipa do Felgueiras já depois de João Silva ter falhado uma grande penalidade ao minuto 60.

Com este resultado, o Paços de Ferreira aguarda pelo jogo do FC Porto B contra o Portimonense, pois, em caso de vitória dos dragões, os «castores» vêm confirmado que terão de lutar pelo menos pela manutenção no playoff, isto se não descerem diretamente ao terceiro escalão do futebol português na jornada seguinte. O Felgueiras, por sua vez, sobe à condição ao 10.º lugar com 43 pontos conquistados.