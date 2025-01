Num encontro entre equipas que procuram a tranquilidade na tabela, o Felgueiras triunfou sobre o Paços de Ferreira, por 1-0, na 16.ª ronda da II Liga.

Num encontro equilibrado, o marcador foi inaugurado aos 19 minutos, por Vasco Moreira. Foi o quarto golo do médio, de 23 anos, no campeonato.

Apesar das trocas promovidas na etapa complementar, os pacenses foram incapazes de, pelo menos, repor a igualdade. Aliás, o segundo golo dos anfitriões até surgiu – aos 76m, por Carlos Eduardo – mas foi anulado por posição irregular.

Ao atingir a segunda vitória consecutiva, o Felgueiras sobe até ao 11.º lugar, com 22 pontos, nove de vantagem sobre a linha de água. Segue-se a visita ao Portimonense (15.º), na tarde de sábado (14h).

Quanto ao Paços de Ferreira, a nona derrota na II Liga pode colocar um ponto final no percurso de Ricardo Silva ao leme dos «Castores». Ocupam o 14.º lugar, com 18 pontos, cinco de diferença para a linha de água.

Na próxima jornada, no domingo (14h), o Paços de Ferreira recebe o Mafra (16.º).

Nulo em Viseu

No outro encontro realizado na manhã deste domingo, Ac. Viseu e Vizela empataram a zeros, na estreia de Sérgio Vieira nos viriatos. Apesar do domínio dos visitantes, sobretudo na segunda parte – 2-10 em remates – os pontos foram repartidos.

Assim, o Vizela ocupa o 12.º lugar, com 21 pontos, interrompendo a série de duas vitórias consecutivas. No domingo, às 11h, há receção à União de Leiria (7.ª).

Quanto ao Académico de Viseu, desperdiçou a oportunidade de ultrapassar o Torrense (4.º). Como tal, os «Viriatos» seguem no 5.º lugar, com 26 pontos, a dois do posto de play-off de subida.

Quando registam três jornadas sem vencer, o Ac. Viseu centra atenções na visita ao Desp. Chaves (6.º), na noite de sexta-feira (20h15).