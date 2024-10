O Felgueiras venceu a União de Leiria esta sexta-feira, por 3-1, no jogo que deu arranque à oitava jornada da II Liga.

A partida decorreu em Rio Maior, isto ainda devido às más condições do relvado do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Daniel dos Anjos adiantou a formação comandada por Filipe Cândido, aos nove minutos, com um cabeceamento certeiro ao primeiro poste, na sequência de um pontapé de canto.

Contudo, o Felgueiras operou a reviravolta ainda antes do intervalo, graças a dois penáltis convertidos por Vasco Moreira (27m e 38m).

Aos 83 minutos, Léo Teixeira, após uma excelente iniciativa individual, selou o resultado final.

Com esta vitória, o Felgueiras sobe, à condição, ao sexto lugar, com 11 pontos. Já a União de Leiria, ocupa o nono posto, com nove pontos.