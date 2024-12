Leixões e Felgueiras empataram a duas bolas, este sábado, numa partida da 13.ª jornada da II Liga.



No estádio do Mar, os felgueirenses marcaram praticamente a abrir a partida por intermédio de Vasco Moreira. No entanto, os Bebés do Mar viraram o encontro com golos de Kibe e Werton nos primeiros dez minutos da segunda metade.



O Felgueiras acabou por conseguir anular a desvantagem graças a um golo de Leonardo Santos Teixeira à entrada para os 20 minutos finais.



Este empate permitiu, de resto, às duas equipas interromperem uma série de dois jogos consecutivos a perder. O Leixões soma 19 pontos e é 7.º classificado enquanto o Felgueiras tem 13 e ocupa o 13.º posto.

