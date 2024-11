O Torreense venceu com reviravolta o Felgueiras (2-1) e isolou-se no quinto lugar da II Liga.



O fim da primeira parte foi frenético com os felgueirenses a abrirem o marcador num bom desenho ofensivo com João Santos a servir Carlos Eduardo para um golo fácil. Porém, a vantagem do Felgueiras durou apenas dois minutos com David Costa a igualar a contenda num golpe de cabeça.



O Torreense conseguiu a reviravolta no arranque do segundo tempo com um golo de Manuel Pozo. O espanhol falhou o penálti (permitiu a defesa de Bruno Pinto), mas na recarga fez o 2-1. Em vantagem, o conjunto de Tiago Fernandes jogou os últimos 17 minutos em inferioridade numérica por expulsão de Vando Félix.



O Torreense chegou aos 19 pontos e destacou-se no quinto lugar enquanto o Felgueiras, que segue sem ganhar em casa, é 11.º com 12 pontos amealhados.



Classificação da II Liga