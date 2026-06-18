II Liga
Há 1h e 3min
OFICIAL: Moreno volta ao ativo e é o novo treinador do Felgueiras
Não treinava desde 2024, quando deixou o Desp. Chaves
AC
Não treinava desde 2024, quando deixou o Desp. Chaves
AC
Sem treinar há mais de dois anos, quando deixou o Desportivo de Chaves, Moreno Teixeira foi anunciado esta quinta-feira como novo treinador do Felgueiras.
O técnico de 45 anos sucede a Rui Ferreira no comando técnico dos felgueirenses, que terminaram em 11.º na última edição da II Liga.
Recorde-se que, além do Desp. Chaves, Moreno também já foi treinador no Vitória de Guimarães, o clube onde passou grande parte da carreira de jogador.
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