Sem treinar há mais de dois anos, quando deixou o Desportivo de Chaves, Moreno Teixeira foi anunciado esta quinta-feira como novo treinador do Felgueiras.

O técnico de 45 anos sucede a Rui Ferreira no comando técnico dos felgueirenses, que terminaram em 11.º na última edição da II Liga.

Recorde-se que, além do Desp. Chaves, Moreno também já foi treinador no Vitória de Guimarães, o clube onde passou grande parte da carreira de jogador.