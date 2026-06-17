O Felgueiras anunciou a saída do treinador Rui Ferreira, que tinha chegado na reta final da época passada à formação da II Liga, na altura para suceder a Agostinho Bento.

O técnico de 53 anos - que também já passou por AVS, Torreense e Feirense - fica assim livre no mercado.

Na temporada passada, sob o comando de Rui Ferreira, o Felgueiras somou quatro vitórias em sete jogos, terminando na 11.ª posição.

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