II Liga
Há 1h e 6min
OFICIAL: Rui Ferreira é o novo treinador do Felgueiras
Técnico, que teve uma breve passagem pelo Chipre, sucede a Agostinho Bento
AC
Técnico, que teve uma breve passagem pelo Chipre, sucede a Agostinho Bento
AC
Horas depois de anunciar a saída de Agostinho Bento, o Felgueiras oficializou Rui Ferreira como novo treinador.
Trata-se de um regresso do técnico de 52 anos ao emblema Felgueirense, que já orientou em 2020/21.
Rui Ferreira, que também já passou por clubes como Feirense, Torreense, Académico e AVS, treinou os cipriotas do Ethnikos Achnas entre janeiro e o início deste mês de março.
O Felgueiras atravessa uma série negativa de sete jogos consecutivos sem vencer e é 13.º classificado da II Liga, com 30 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS