Horas depois de anunciar a saída de Agostinho Bento, o Felgueiras oficializou Rui Ferreira como novo treinador.

Trata-se de um regresso do técnico de 52 anos ao emblema Felgueirense, que já orientou em 2020/21.

Rui Ferreira, que também já passou por clubes como Feirense, Torreense, Académico e AVS, treinou os cipriotas do Ethnikos Achnas entre janeiro e o início deste mês de março.

O Felgueiras atravessa uma série negativa de sete jogos consecutivos sem vencer e é 13.º classificado da II Liga, com 30 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

OFICIAL: Felgueiras anuncia rescisão com Agostinho Bento
Vizela critica data de jogo com Benfica B: «Desvaloriza os adeptos»