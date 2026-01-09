Agora sim, é oficial. Tiago Leite é reforço do Felgueiras para a segunda metade da temporada.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o jogador de 25 anos ruma ao nono classificado da II Liga, após terminar uma curta passagem pelo conjunto ribatejano. Esta temporada, Tiago Leite não somou qualquer golo em 11 jogos pela equipa principal do Alverca.

Em sentido inverso, Vasco Moreira deve rumar ao clube que ocupa o décimo lugar da Liga, sendo que tem três golos e três assistências em 18 jogos pelo Felgueiras.