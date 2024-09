O Desp. Chaves somou esta manhã a primeira vitória na II Liga, ao triunfar em casa do Felgueiras, por 2-1.

Léo Teixeira deu vantagem à equipa da casa aos seis minutos, com um golaço, mas os flavienses empataram logo a seguir, aos 11 minutos, por Wellington Carvalho.

Na segunda parte, aos 66 minutos, Vasco Fernandes completou a reviravolta da equipa visitante.

Com este resultado, e decorridas cinco jornadas, o Desp. Chaves sobe à condição ao nono lugar, com cinco pontos. O Felgueiras segue em 14.º, ainda sem qualquer vitória, mas com quatro pontos.