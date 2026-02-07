Agostinho Bento, treinador do Felgueiras, manifestou-se indignado este sábado depois da polémica derrota diante do Lusitânia Lourosa (1-2), em Penafiel, em jogo da 21.ª jornada da II Liga. Um jogo que ficou marcado pela polémica expulsão de Tiago Parente e por um penálti marcado em tempo de compensação. O treinador exaltou-se na entrevista-rápida que se seguiu ao jogo e terminou-a abruptamente, praticamente em lágrimas.

«Em relação ao jogo, não tenho dúvidas de que nós fomos a melhor equipa, o nosso guarda-redes não fez uma defesa, a nossa equipa foi muito superior ao adversário, agora é claro que as coisas tornaram-se muito difíceis. Não bastam as condições climatéricas, há outras coisas que complicam. Na semana passada disse que tinha um elefante dentro da sala, mas não tenho um elefante, tenho um dinossauro. O Felgueiras joga constantemente contra dinossauros e elefantes e isto é impossível», começou por enunciar

«Tenho jogadores que estão a chorar no balneário e isto não pode ser, isto é domingo após domingo e mesmo assim temos 27 pontos. Queriam que nós só tivéssemos 10, mas nós vamos ter muitos pontos, podem contar connosco (…) Não quero que me respeitem a mim, quero que respeitem os meus jogadores. Nós representamos um concelho, uma região, e não é justo. Vocês vão desculpar, mas assim o futebol não vai a lado nenhum e não falo mais», atirou ainda antes de abandonar a entrevista visivelmente emocionado.

