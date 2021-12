O Farense anunciou este domingo que o treinador Fernando Pires (Fanã) deixa a equipa principal e volta para a coordenação dos escalões de formação.



«O Farense faz saber a todos os seus associados e adeptos que chegou a acordo com o treinador principal Fernando Pires, para não continuar a orientar a equipa principal. O clube agradece a disponibilidade, abnegação e espírito de solidariedade demonstrados pelo treinador Fernando Pires, ao assumir a responsabilidade de condução e orientação da equipa, num período de particular dificuldade e exigência», lê-se no comunicado dos algarvios.



Fernando Pires, 61 anos, é um nome histórico no emblema de São Luís e orientou a equipa em 14 jogos oficiais, após a saída de Jorge Costa. Venceu quatro - dois para a II Liga e dois para a Taça de Portugal -, perdeu três e empatou sete.



O Farense ocupa o 15º lugar da II Liga, depois de ter sido despromovido do escalão principal.