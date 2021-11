O Sporting da Covilhã, clube da II Liga, anunciou na tarde desta terça-feira a rescisão de contrato com o treinador Filipe Rocha, também conhecido por Filó no mundo do futebol.

Numa curta nota oficial, através das redes sociais, os leões da serra falam numa cisão a pedido do treinador, que alegou «motivos pessoais».

«A direção do Sporting Clube da Covilhã informa que, a pedido do mister Filó e alegando motivos pessoais, foi rescindido o contrato que ligava o técnico ao clube com efeitos imediatos, resta-nos agradecer o profissionalismo do mister e da sua equipa técnica e que os seus motivos sejam resolvidos rapidamente», informou o Sp. Covilhã.

Termina assim a segunda passagem do técnico de 49 anos pelo emblema da Covilhã, tendo esta apenas durado quatro jogos e nem um mês e meio.

Filipe Rocha assumiu o comando técnico após a saída do ex-futebolista Wender, a 19 de outubro. Em quatro jogos na II Liga, somou duas derrotas e dois empates. Estreou-se com um desaire na Trofa por 3-0, o mesmo resultado sofrido no passado domingo, em Coimbra, ante a Académica. Pelo meio, houve empate em Mafra (1-1) e na receção ao Farense (0-0).

O Sp. Covilhã é 14.º classificado da II Liga, com 12 pontos.