Fisioterapeuta do Académico suspenso e multado por insultos a árbitro
Momento aconteceu durante o Académico de Viseu-Paços de Ferreira, da II Liga
No duelo entre Académico de Viseu e Paços de Ferreira, da II Liga (0-0), protagonizado no último dia 16 de agosto, um fisioterapeuta dos viseenses foi expulso por palavras dirigidas à equipa de arbitragem.
Jorge Cunha, de 33 anos, viu um segundo amarelo e foi consequentemente expulso pelo árbitro principal Márcio Torres, da AF de Viana do Castelo. Levou uma multa de 1340 euros por «lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa», mais outra de 27 euros pelo segundo amarelo, e ainda foi suspenso por 23 dias.
Segundo o relatório do árbitro, Jorge Cunha dirigiu-se para o quarto árbitro e disse: «És mesmo fraco c******, és um monte de m****». Palavras que lhe valeram uma sanção do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, segundo o mapa de castigos divulgado nesta quinta-feira.