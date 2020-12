O Estoril-Praia, líder da II Liga, continua invicto na Amoreira, depois desta segunda-feira ter arrancado um empate na receção ao FC Porto B (1-1), com uma grande penalidade em tempo de compensação. Um jogo que fica marcado pelas intervenções dos filhos de Sérgio Conceição: Francisco marcou o golo que deu vantagem aos visitantes, mas depois foi Rodrigo que cometeu a falta que deu origem ao castigo máximo.

Francisco Conceição abriu o marcador na sequência de um lance individual, aos 40 minutos, ao destacar-se sobre a direita antes de rematar com o pé esquerdo. A bola acabou por sofrer um desvio num defesa e traiu o guarda-redes dos canarinhos.

O Estoril arriscou tudo à procura do empate, com o estreante Cláudio Ramos em destaque entre os postes da baliza portista, e acabou por ser compensado já nos últimos instantes do jogo, quando já passavam dois minutos dos cinco de compensação dados pelo árbitro Carlos Macedo. Uma polémica falta na área, muito contestada pela equipa do FC Porto B e em particular por Rodrigo Conceição, permitiu a André Clóvis empatar desde a marca dos onze metros.

O jogo acabou com mais contestação do FC Porto B e Paulinho Santos, adjunto de Rui Barros, acabou por ver um cartão vermelho.

Com este empate, o Estoril continua líder, com mais dois pontos do que a Académica e mais três do que o Feirense.

Veja o golo de Francisco Conceição: