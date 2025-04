O Desp. Chaves recebeu e venceu, este sábado, o Portimonense, por 2-0, na 29.ª jornada da II Liga, e mantêm viva a luta pela subida ao escalão principal do futebol português.

Apesar do domínio do clube da casa na primeira parte, com várias ocasiões de golo na área algarvia, incluindo uma grande penalidade falhada por Rúben Pina (45+7m), que atirou a bola à barra da baliza defendida por Vozinha, o marcador só foi inaugurado na segunda parte.

Pedro Pinho assistiu Tiago Reis, aos 50 minutos, que à entrada da área rematou e fez o 1-0 para a turma de Marco Alves. O segundo golo da equipa da casa foi já nos descontos finais, com Rúben Pina a redimir-se do penálti falhado e a assinar o 2-0.

Com este resultado, o O Desp. Chaves dá resposta a um ciclo negativo de duas derrotas, mantendo acesa a luta pela subida à Liga, com os mesmos pontos que o Alverca (57), que visita o Vizela, este domingo. Já o Portimonense garante a 14.ª posição, com 30 pontos.