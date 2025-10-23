A venda parcial da SAD do Marítimo, que compete na II Liga, ao grupo de investimento Revee foi abortada devido à falta de garantias, por parte da sociedade sediada no Brasil, para a concretização do negócio.

O desfecho foi confirmado pelo emblema madeirense num comunicado publicado nas redes sociais, no qual explica que «o Grupo Revee informou o Club Sport Marítimo da impossibilidade de apresentar essas mesmas garantias, fundamentais para a concretização do negócio», o que levou o clube madeirense a «encerrar, de forma definitiva, o processo negocial».

Segundo a Lusa, o Grupo Revee pretendia adquirir 40 por cento da SAD maritimista por um valor inicial de 15 milhões de euros, verba que podia crescer até aos 22,5 milhões de euros caso fossem cumpridos um conjunto de objetivos.

«O Club Sport Marítimo, mantendo o seu compromisso com a transparência e rigor, já se encontra a estudar cenários alternativos de abertura do capital social a potenciais investidores que demonstraram interesse, com o objetivo de assegurar a sustentabilidade e o desenvolvimento desta Instituição», acrescenta o clube liderado por Carlos André Gomes.

