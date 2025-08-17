II Liga
Há 11 min
VÍDEO: adeptos do Penafiel aplaudem de pé Diogo Jota e André Silva
Homenagens aconteceram no decorrer do jogo com a Oliveirense, para a II Liga
RAS
Homenagens aconteceram no decorrer do jogo com a Oliveirense, para a II Liga
RAS
Os adeptos do Penafiel homenagearam Diogo Jota e André Silva com aplausos durante os minutos 20 e 30, correspondentes aos números habituais utilizados pelos malogrados atletas, do jogo frente à Oliveirense, a contar para a segunda jornada da II Liga.
André Silva, recorde-se, integrava o plantel do Penafiel desde 2023, quando foi contratado ao Gondomar.
Os dois futebolistas vêm, também, sendo homenageados nos jogos da Premier League deste fim de semana.
Dois momentos de homenagem por parte dos adeptos do FC Penafiel aos irmãos Diogo Jota e André Silva, aos minutos 20 e 30 ❤️#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalmeusuper #FCPenafiel #UDOliveirense pic.twitter.com/kVBuygIvo6— sport tv (@sporttvportugal) August 17, 2025
RELACIONADOS
VÍDEO: Luis Díaz estreia-se a marcar pelo Bayern e dedica golo a Jota
VÍDEO: adeptos dos Wolves cantam por Jota e Rúben Dias e Bernardo juntam-se a eles
VÍDEO: Diogo Jota homenageado antes e durante o Wolves-Man City
FOTO: cidade de Wolverhampton eterniza Diogo Jota
VÍDEO: Liverpool homenageia Jota e vence Bournemouth no arranque do campeonato
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS