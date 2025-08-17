Os adeptos do Penafiel homenagearam Diogo Jota e André Silva com aplausos durante os minutos 20 e 30, correspondentes aos números habituais utilizados pelos malogrados atletas, do jogo frente à Oliveirense, a contar para a segunda jornada da II Liga.

André Silva, recorde-se, integrava o plantel do Penafiel desde 2023, quando foi contratado ao Gondomar.

Os dois futebolistas vêm, também, sendo homenageados nos jogos da Premier League deste fim de semana.