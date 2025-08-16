O Vizela continua na senda das vitórias, neste arranque de temporada, tendo goleado o FC Porto B (4-0), para a segunda jornada da II Liga, num jogo em que Thio voltou a ser a figura principal.

Na receção aos Dragões, Morshel destacou-se ao bisar, mas o momento da tarde foi assinado pelo avançado francês, de fez o 2-0 com um remate espetacular.

Thio, que já tinha sido decisivo na jornada inaugural, frente ao Marítimo, embelezou a sua exibição com a assistência para o 3-0, apontado por Manu Garrido.

O Vizela comanda a II Liga, com seis pontos em dois jogos, enquanto o FC Porto B continua com apenas um, fruto do empate na jornada inaugural frente ao Feirense.

