II Liga
Há 1h e 21min
VÍDEO: Thio com mais um grande golo na goleada do Vizela ao FC Porto B
Minhotos bateram os «Dragões» por 4-0 para a II Liga
RAS
Minhotos bateram os «Dragões» por 4-0 para a II Liga
RAS
O Vizela continua na senda das vitórias, neste arranque de temporada, tendo goleado o FC Porto B (4-0), para a segunda jornada da II Liga, num jogo em que Thio voltou a ser a figura principal.
Na receção aos Dragões, Morshel destacou-se ao bisar, mas o momento da tarde foi assinado pelo avançado francês, de fez o 2-0 com um remate espetacular.
Thio, que já tinha sido decisivo na jornada inaugural, frente ao Marítimo, embelezou a sua exibição com a assistência para o 3-0, apontado por Manu Garrido.
O Vizela comanda a II Liga, com seis pontos em dois jogos, enquanto o FC Porto B continua com apenas um, fruto do empate na jornada inaugural frente ao Feirense.
Continuar a ler
TAGS: II Liga Futebol Vizela FC Porto B Jogos hoje
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS