O Benfica B foi ao Estádio São Luís vencer o Farense por 3-0, em jogo da 15.ª jornada da II Liga.

Com Svilar, Ebuehi, Morato, Nuno Tavares ou Tiago Dantas no onze, as águias contaram com «bis» de Gonçalo Ramos (2 e 23m).

Rodrigo Conceição, filho de Sérgio Conceição, fechou as contas ao minuto 86.

Com esta derrota o Farense pode deixar fugir a liderança, se o Nacional triunfar na visita a Viseu, em jogo marcado para as 15 horas.

Veja os golos do encontro: