Gondomar está a estudar três propostas para vender a maioria do capital social da respetiva SAD antes da reintegração na II Liga, anunciou nesta segunda-feira o presidente do clube do escalão principal da AF Porto.

«Há três propostas que foram apresentadas em Assembleia Geral (AG) e que estão a ser analisadas. Estamos a ver as condições de cada uma e a tentar perceber a que acordo é que podemos chegar», adiantou à agência Lusa Álvaro Cerqueira, líder máximo do emblema nortenho desde 2004.

O presidente do Gondomar garantiu que uma das propostas foi feita pelos espanhóis do Celta de Vigo, conforme noticiou o Jornal Económico na semana passada, mas não quis revelar quem são os outros interessados.

«Isto é confidencial até as coisas estarem feitas. Não está nada resolvido», avisou.

A reintegração do clube na II Liga está a ser tratada junto da FPF e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), sendo que Álvaro Cerqueira exige cautela nas negociações dos nortenhos com os futuros investidores.

«As pessoas dizem que temos agido muito rapidamente, mas andamos há meio ano nisto e a SAD ainda não está entregue a ninguém. Porquê? Há que saber a quem é que a vamos entregar. Ou temos garantias ou então fazemos como alguns clubes e tudo vai ao ar em um ou dois anos», disse à Lusa.

Em junho, os associados do Gondomar aprovaram em AG extraordinária os novos estatutos do clube nortenho. A constituição em sociedades anónimas desportivas (SAD's) ou em sociedades por quotas é condição obrigatória para competir nas provas profissionais portuguesas.

O tribunal ordenou o regresso à II Liga da qual tinha sido relegado administrativamente para as provas não profissionais em 2009, na sequência do processo de corrupção desportiva Apito Dourado.

Para trás ficaram 12 épocas no Campeonato de Portugal, mais quatro campanhas na então designada II Divisão B, então terceiro patamar.