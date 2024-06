O treinador Hélder Cristóvão continua no comando técnico do Penafiel, tendo estendido o vínculo contratual para a época 2024/2025, anunciou esta quarta-feira o clube da II Liga.

«O nosso mister e restante equipa técnica continuam à frente da nossa equipa para esta época 2024/25», pode ler-se na publicação do clube, que também dá conta da continuidade do treinador-adjunto, Nuno Alves, do preparador físico, André Sousa, e do treinador de guarda-redes, Emanuel Konde, entre outros elementos.

Hélder Cristóvão chegou ao clube a meio da época 2022/23, mais precisamente em janeiro de 2023.

Depois da carreira de jogador, em que se destacou sobretudo como figura no Benfica e Deportivo, com 35 internacionalizações pela seleção portuguesa, Hélder Cristóvão teve uma primeira aparição como treinador principal no Estoril Praia, em 2009/2010. Seria em 2013 que se estabeleceria como técnico do Benfica B, onde permaneceu até 2018, registando depois passagens pela Arábia Saudita (Al-Nassr, Al-Ettifaq e, mais tarde, o Al-Hazm) e Eslováquia (FC DAC 1904), antes de chegar a Penafiel.