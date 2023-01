Hélder Cristóvão é o novo treinador do Penafiel, confirmou o clube que disputa a II Liga, na noite desta segunda-feira.

«A administração do Futebol Clube de Penafiel informa que chegou a acordo com o mister Hélder Cristóvão», refere o Penafiel, em nota oficial, confirmando o sucessor de Filipe Rocha, que saiu no domingo, após a derrota ante o Leixões, em Matosinhos.

Trata-se de um regresso de Hélder Cristóvão ao futebol português, como técnico, depois de ter treinado o Benfica B de 2013/14 até 2017/18. Nas últimas épocas, passou pelo Al Nassr, Al-Ettifaq e Al-Hazm da Arábia Saudita e pelo Dunajska Streda, da Eslováquia.

O Penafiel é 11.º classificado na II Liga, com 22 pontos em 18 jornadas.