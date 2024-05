AVS e Marítimo jogam por um lugar no play-off de subida à I Liga na manhã de domingo. Os horários da 34.ª e última jornada da II Liga foram anunciados esta segunda-feira, pela Liga.

Às 11 horas de domingo, o AVS, 3.º classificado com 64 pontos, recebe o Tondela. À mesma hora, o Marítimo, 4.º classificado com 63 pontos, visita o Académico de Viseu.

Domingo é mesmo o dia que tem jogos com caráter de decisão no que ainda mais interessa resolver na II Liga. A partir das 16h30, Santa Clara e Nacional, já promovidos à I Liga, entram em campo para os jogos que vão decidir o campeão. O Santa Clara, líder com 70 pontos, recebe a União de Leiria. O Nacional, 2.º classificado com 68 pontos, recebe o Mafra. A jornada começa na quinta-feira.

De recordar que Länk Vilaverdense e Belenenses já foram despromovidos à Liga 3. Já o Feirense tem confirmado matematicamente o 16.º lugar vai jogar o play-off para não descer, com o 3.º classificado da fase de campeão da Liga 3, ainda por apurar.

Esta segunda-feira, foram também conhecidos os horários da 34.ª jornada da I Liga.

Os horários da 34.ª jornada da II Liga:

5.ª FEIRA, 16 MAIO

Penafiel-Torreense, 20h15

6.ª FEIRA, 17 MAIO

Paços de Ferreira-Belenenses, 18h00

Benfica B-FC Porto B, 18h00

SÁBADO, 18 MAIO

Feirense-Länk Vilaverdense, 11h00

DOMINGO, 19 MAIO

AVS-Tondela, 11h00

Académico Viseu-Marítimo, 11h00

UD Oliveirense-Leixões, 14h00

Nacional-Mafra, 16h30

Santa Clara-U. Leiria, 16h30