O Desportivo de Chaves renovou contrato com o guarda-redes Ricardo Moura, que vai continuar ao serviço do clube flaviense na época 2020/2021.

O jogador de 31 anos, que passou pela formação do FC Porto, jogou já na Académica, Tondela, Leixões, Desportivo das Aves, Sousense e Padroense. Vai para a segunda temporada em Chaves.

Parte do planeamento do clube transmontano para a baliza está em marcha, sendo que Igor Rodrigues regressa ao Benfica e Ricardo Nunes, de 38 anos, está em final de contrato. Desta forma, ao que o Maisfutebol apurou, há forte possibilidade de o clube ir ao mercado para reforçar o setor. Ainda assim, Samu, da equipa satélite, poderá ser opção para terceiro guardião do plantel principal.