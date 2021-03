Rodrigo Conceição, filho do treinador do FC Porto Sérgio Conceição, assinou um dos momentos altos do jogo da equipa B dos dragões com o Mafra.

Os dragões venciam por 3-0 quando o extremo recebeu a bola no lado esquerdo do ataque, ultrapassou dois adversários e picou depois a bola sobre o guarda-redes com uma execução cheia de classe. Foi a estreia a marcar pela formação secundária dos azuis e brancos ao 22.º jogo.

Além do golo, Rodrigo Conceição fez ainda duas assistências na vitória por 4-0.

Recorde-se que o lateral/extremo de 21 anos esteve vários anos ligado ao Benfica, que deixou no final da temporada após o término do vínculo.

O grande golo de Rodrigo Conceição: