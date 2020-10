Enzo Zidane deixou o Desp. Aves em janeiro e rumou ao Almería, da II Liga espanhola, n altura treinado por Guti, antigo companheiro do seu pai Zinedine Zidane. O médio francês enfrenta agora um mau período no emblema espanhol e tem treinado com a equipa B. Além disso, Enzo já foi informado de que não entra nas contas da formação orientada por José Gomes e tenta negociar a rescisão de contrato, quando ainda resta um ano de ligação ao Almería.

Segundo o Sport, caso o jogador não encontre um novo clube, pode ficar na equipa sem ser inscrito nas competições oficiais.

Enzo Zidane fez toda a formação no Real Madrid, tendo passado por Alavés, Lausanne e Rayo Majadahonda, antes de ingressar no Aves. Ao serviço do Almería, na segunda metade da época passada, fez apenas quatro jogos.