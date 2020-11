Um fundo de investimento inglês adquiriu metade da Playfair, empresa detentora da maioria do capital da Leixões SAD, sabe o Maisfutebol.

O advogado Mário Fontemanha, ex-vereador da Câmara de Gaia, que em 2018 foi candidato à presidência do Conselho Fiscal do Sporting na lista de Tavares Pereira (tendo, entretanto, desistido devido à incompatibilidade de ser também representante legal do jogador Rafael Leão), será, juntamente com Paulo Lopo, o membro indicado para o Conselho de Administração por parte do grupo investidor.

De referir que a outra metade da Playfair continua a pertencer a Lopo, ex-presidente da SAD dos matosinhenses, que deixou no final de agosto o cargo que agora é ocupado por André Castro.

A empresa detém 56,3 por cento da Leixões SAD, sendo que 40 por cento pertencem ao clube e os restantes 3,7 por cento estão distribuídos pela Câmara de Matosinhos e a ex-dirigente Sílvia Carvalho.

Contactado pelo nosso jornal, Mário Fontemanha apontou esclarecimentos sobre o negócio para um momento posterior. O advogado já marcou presença, porém, no jogo da equipa no passado sábado, a contar para a jornada 9 da II Liga, em casa do Vizela.

A equipa de Matosinhos é neste momento 12.ª classificada da II Liga, com 9 pontos.