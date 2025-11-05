O Leixões anunciou esta quarta-feira a rescisão amigável de contrato com o treinador João Nuno Fonseca.

«A Leixões SC – Futebol, SAD informa que chegou a acordo, de forma amigável, com o treinador João Nuno Fonseca para a rescisão do vínculo contratual.», pode ler-se na publicação oficial.

No clube da II Liga desde o início da temporada, o treinador de 36 anos somou cinco vitórias, um empate e seis derrotas. Esta foi a primeira experiência do português como treinador principal, depois de ser adjunto do Ulsan Hyundai, Valenciennes, Reims, Benfica sub-23 e Nantes.

O clube está atualmente em 16.º lugar da II Liga e Fernando Valente vai assumir o cargo de treinador interino.

