O antigo internacional português João Tomás foi anunciado esta terça-feira como novo diretor-desportivo do Torreense, da II Liga.

No último fim de semana, João Tomás tinha anunciado a saída da presidência da SAD do Trofense, clube ao qual chegou em 2020, na altura para também assumir as funções de diretor-desportivo. Ainda antes, entre 2016 e 2018, ocupou o mesmo cargo, no Famalicão.

Como jogador, o antigo avançado representou Benfica, Sporting, Boavista, Sp. Braga, V. Guimarães, Rio Ave e Académica, além das aventuras no estrangeiro, no Betis, Al-Arabi, Al-Rayyan, Al Sharjah e Recreativo Libolo, onde pendurou as chuteiras em 2013.