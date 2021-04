A Académica venceu este sábado o Desp. Chaves, por 2-1, em encontro da 30.º jornada da II Liga, e conquistou três pontos importantes na luta pela subida.

A formação de Coimbra estava a perder por 1-0 desde os 41 minutos, graças a um golo de João Correia para os flavienses, mas operou uma reviravolta nos minutos finais.

Zé Castro, aos 78 minutos, fez o empate e Mohammed Bouldini marcou o segundo da Académica, aos 84.

Esta é a primeira derrota de Vítor Campelos desde que chegou ao Desp. Chaves.

Com esta vitória, a Académica ocupa a terceira posição na tabela com 55 pontos, tantos como o Vizela, que é segundo, mas tem menos um jogo. O Desp. Chaves é 4.º, com 52. Na liderança está o Estoril, com 65 pontos.

O encontro ficou ainda marcado por confusão no final. Logo após o apito do árbitro, Bouldini chuta a bola, acertando no guarda-redes dos flavienses, Paulo Vítor, que deu uma cabeçada ao jogador da Académica.