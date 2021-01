Terminou empatado, a uma bola, o clássico dos «bês» entre FC Porto e Benfica, da 17.ª jornada da II Liga.

Em Pedroso, Vila Nova de Gaia, foi preciso esperar praticamente pelo fim do jogo para ver golos.

Duk ganhou penálti aos 87 minutos, envolveu-se numa troca de argumentos com Ricardo Silva e o guardião acabou expulso pelo árbitro da partida. Chamado à marca dos onze metros, Paulo Bernardo não desperdiçou e deu vantagem às águias aos 90 minutos, que ficavam assim com mais um jogador para os derradeiros instantes da partida.

O golo de Paulo Bernardo:

Mas mesmo em inferioridade numérica, os jovens dragões não desistiram e chegaram ao empate. Ndiaye surgiu solto ao segundo poste, rematou de pé esquerdo e bateu Carlos dos Santos, com a bola a sofrer um desvio e a trair o guardião adversário.

Com este resultado, o FC Porto segue no 17.º e penúltimo lugar da classificação, com 13 pontos. Já o Benfica é 11.º, com 19.