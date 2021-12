O Benfica B venceu este sábado o Rio Ave, no Seixal, por 2-0, em jogo da jornada 13 da II Liga.

Svilar foi titular na baliza e Paulo Bernardo atuou no meio-campo dos encarnados. O médio fez, de resto, o primeiro golo da partida, à passagem do minuto 28, e depois de uma bela assistência de Henrique Araújo.

O golo de Paulo Bernardo:

Na segunda parte, ainda antes da hora de jogo, Tiago Gouveia ampliou a vantagem das águias e fechou o resultado final.

Ao minuto 73, as duas equipas ficaram reduzidas a dez unidades, por expulsão de Fábio Batista e Alhassane Sylla.

Com este resultado, o Benfica segue na liderança da II Liga, com 29 pontos. O Rio Ave está na quarta posição, com 24 pontos.