Com Svilar e Gonçalo Ramos em campo, o Benfica B empatou este sábado frente à Académica, por 2-2, em jogo da 16.ª jornada da II Liga.

No Seixal, Tomás Araújo deu vantagem aos encarnados aos 28 minutos, num lance de bola parada.

O golo de Araújo:

No segundo tempo, aos 73 minutos, Guima empatou para os estudantes, mas Pedro Ganchas voltou a recolocar as águias em vantagem dois minutos depois.

O golo de Ganchas:

Nos descontos, aos 90+2 minutos, a Briosa conseguiu chegar ao empate final graças a um golo de Bouldini.

O Benfica está assim, à condição, no décimo lugar da tabela classificativa e vai em três jogos sem conhecer o sabor da derrota, todos com Nélson Veríssimo no banco. Já a Académica, vice-líder, pode ver o Estoril afastar-se no primeiro lugar e o Feirense, terceiro classificado, aproximar-se.