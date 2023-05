Jorge Costa vai ser o treinador do Aves Futebol Clube SAD na próxima temporada, sabe o Maisfutebol.

Com a mudança para a Vila das Aves na época 2023/24, a SAD que na presente temporada ainda está ligada ao Vilafranquense, procurava um treinador experiente e com créditos no futebol português, de forma a conseguir a subida à Liga «o mais rápido possível», tal como o presidente da sociedade, Henrique Sereno, explicou em abril.

O técnico de 51 anos, de resto, já tem tudo fechado para orientar a equipa na próxima época.

Refira-se que Jorge Costa orientou o Académico de Viseu em 2022/23 e conduziu a equipa à «final four» da Taça da Liga, além de ter colocado os viseenses na disputa pela subida, mas deixou o cargo perto da reta final, por divergências profundas relativamente ao projeto desportivo a médio/longo prazo e diferendos com a SAD.