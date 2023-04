O Académico de Viseu anunciou esta quinta-feira a saída de Jorge Costa do comando técnico da equipa «por mútuo acordo».

O treinador de 51 anos deixa os viseenses na quarta posição da II Liga, com 49 pontos e na luta pela subida. Os viriatos estão a dois pontos do lugar de play-off (ocupado pelo Farense), a quatro do segundo posto (Estrela da Amadora) e a 14 do primeiro classificado (Moreirense), numa altura em que ainda faltam disputar seis jornadas.

Esta tem sido uma temporada de bom nível para a equipa de Viseu que, além da campanha no segundo escalão, chegou à «final four» da Taça da Liga e caiu nos quartos de final da Taça de Portugal.

Jorge Costa, que chegou ao clube em setembro passado, somou 20 vitórias, nove empates e cinco derrotas em 34 jogos no Académico.