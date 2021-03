Vizela e Leixões defrontaram-se esta segunda-feira em encontro da 26.ª jornada da II Liga, e, ainda antes de o jogo começar, ficou marcado por um gesto de desportivismo.

Jorge Moreira, presidente do Leixões, que está a lutar contra Linfoma de Hodgkin, recebeu uma camisola e uma mensagem de força do plantel do Vizela.

A Liga partilhou as imagens nas redes sociais com a mensagem: «Uma batalha que não olha a camisolas».