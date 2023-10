Jorge Simão é o novo treinador do Académico de Viseu, sucedendo no cargo a Vítor Martins.

O técnico assinou um contrato válido até ao final da temporada com o emblema beirão.

Jorge Simão chega a Viseu com a equipa no 13.º lugar da II Liga, com sete pontos em sete jornadas já disputadas, e fora da Taça de Portugal e Taça da Liga. O primeiro compromisso está marcado para domingo, às 11h00, na receção ao Nacional, no Fontelo.

O treinador de 47 anos conta com uma vasta experiência, tendo passado por clubes como Sporting de Braga, Desportivo de Chaves, Santa Clara, Boavista e Paços de Ferreira, além de Mouscron (Bélgica) ou Al-Fayaha (Arábia Saudita).