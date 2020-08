A SAD do Feirense defendeu, esta segunda-feira, que cumpre as regras das competições profissionais, isto depois de a Liga ter aberto um inquérito a propósito de uma notícia do Público que dava conta de que o líder daquela sociedade, Kunle Soname, é dono de uma plataforma de apostas.

O comunicado divulgado pelos fogaceiros refere que Soname nunca exerceu a gestão da SAD do clube.

«É verdade que o senhor Kunle Soname tem interesses na casa de apostas online Bet9ja e que desde 2015 é Presidente do Conselho de Administração da Feirense SAD, mas nunca foi administrador de facto e nunca exerceu a gestão da Feirense SAD, nem nunca foi designado como administrador executivo da Feirense SAD, pois a sua presença em Portugal é esporádica», pode ler-se na nota.

«A Feirense SAD cumpre e sempre cumpriu com todas as regras de licenciamento para as competições profissionais junto da Liga e, por outro lado, sempre efetuou a comunicação obrigatória para a plataforma de transparência da Federação Portuguesa de Futebol, não prestando, no seu entender, quaisquer falsas declarações», escreveu ainda o Feirense.