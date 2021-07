A SAD do Feirense informou, esta segunda-feira, que foi ilibada, assim como o seu antigo presidente Kunle Soname, no caso de alegada viciação de apostas e de manipulação de resultados, instaurado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em comunicado, a SAD do emblema de Santa Maria da Feira nota, sobre a acusação de incompatibilidade de funções a Soname, que foi detetada «uma situação típica de erro», na altura da inserção da informação na plataforma de transparência da FPF e que, «detetado o lapso, esta sociedade teve a iniciativa de o corrigir, de imediato, alterando o presidente do seu Conselho de Administração, e não ficando a aguardar as instruções» da FPF.

O caso remonta a agosto de 2020 e deu origem à instauração de um processo pelo CD da FPF ao antigo presidente do Conselho de Administração da SAD nigeriano.

O comunicado esclarece ainda que o Conselho de Disciplina da FPF deu como provado que «Tiago Calisto é representante do acionista Tavistock ainda antes da aquisição da SAD e acompanha o investimento na CD Feirense SAD».

«A Comissão de Instrução disse ainda, de forma clara, que este serviço de consultoria é compatível com a atividade de agente», referem os fogaceiros, que vão «utilizar todos os meios legais» à sua disposição «para que seja reposto o bom-nome e a boa imagem da instituição e das pessoas envolvidas na acusação».