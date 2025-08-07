II Liga
FIFA levanta «transfer bans» ao Leixões e clube já pode inscrever reforços
Caras novas podem defrontar o Felgueiras no domingo
A FIFA levantou os sete «transfer bans» ao Leixões, que impediam o clube de inscrever todos os reforços deste verão.
Sabe o Maisfutebol que o Leixões já poderá utilizar todos os reforços no primeiro jogo oficial da temporada, diante do Felgueiras, neste domingo (15h30). O mercado de transferências da II Liga está aberto até 2 de setembro e mais caras novas poderão chegar ao clube.
Uma das sanções aplicadas ao emblema de Matosinhos, recorde-se, estava relacionada com uma dívida de 175 mil euros ao Flamengo, pela transferência do avançado Werton.
