Leixões e Alverca não foram além de um empate a um golo, no jogo da 23.ª jornada da II Liga.

Com a oportunidade de atacar a liderança da prova, a equipa visitante viu José Bica colocar o Leixões em vantagem logo aos 12 minutos, perante um primeiro tempo muito equilibrado em termos de oportunidades.

Ainda assim, o Alverca veio para os segundos 45 minutos com uma cara diferente e acabaram por chegar ao golo do empate logo a abrir, por intermédio de Fernando Varela. Até final, o resultado não se alterou e o Alverca caiu assim ao terceiro lugar da II Liga, agora com menos um ponto do que o Penafiel.

Veja aqui o resumo do encontro: