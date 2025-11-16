O Desp. Chaves regressou às vitórias na reduto do Leixões. No Estádio do Mar, em Matosinhos, os transmontanos venceram (1-0) e puseram fim a uma sequência de quatro jogos a perder: três para a II Liga e um para a Taça de Portugal. 

Já o Leixões regressa às derrotas depois de vencer o Torreense (1-0) na última jornada. Nesta partida referente à 16.ª jornada, Naldo marcou na própria baliza e deu o triunfo ao Desp. Chaves. 

Com esta vitória (1-0), o Desp. Chaves é sétimo com 16 pontos. O Leixões, por sua vez, está no nono lugar com 13 pontos. 

