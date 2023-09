Um golo de Léo Bolgado, ao minuto 90+4, ditou o empate entre Leixões e Benfica B, em jogo da quarta jornada da II Liga (1-1).

Um penálti de Maestro deu vantagem à equipa de Nélson Veríssimo, ao minuto 27, mas depois o Leixões ainda conseguiu agarrar um ponto, com um golo alcançado numa altura em que até já estava em inferioridade numérica, por força da lesão de Mozino, já com as substituições esgotadas.

A equipa de Matosinhos continua sem ganhar e soma dois pontos.

O Benfica B tem quatro pontos.