O Trofense perdeu em casa por 2-1 diante do Leixões, este domingo, no jogo de encerramento da 29.ª jornada da II Liga.

A turma da Trofa até se adiantou no marcador, graças a um golo de Gustavo Furtado, que bateu Beaunardeau aos 38 minutos. A resposta matosinhense chegou numa jogada de insistência após um canto, em que Wendel rematou à meia-volta para estabelecer a igualdade (52m). O golo da vitória surgiu através de Seck, aos 81 minutos.

Com esta derrota, o Trofense aumenta o número de jogos sem vencer para 10 e cai para a 15.ª posição, com 28 pontos, apenas mais um do que a zona de despromoção. O Leixões é sétimo classificado.