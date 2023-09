O Leixões conseguiu a primeira vitória na II Liga, esta sexta-feira, em casa do Paços de Ferreira (2-1), no jogo que marcou o arranque da quinta jornada.

Paulité abriu o marcador aos 26 minutos e Adriano Amorim fez o 2-0 aos 41. Na reta final do encontro, João Celeri ainda reduziu (85m).

A equipa de Pedro Ribeiro é 11.ª classificada, com cinco pontos, enquanto o P. Ferreira, que foi despromovido ao segundo escalão, somou o segundo desaire consecutivo e está no 13.º posto, com quatro pontos.

A classificação da II Liga