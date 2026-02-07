A luta pela permanência na II Liga continua ao rubro e o Leixões conseguiu manter a diferença de dois pontos para os clubes em zona de despromoção, após vencer o Feirense por 2-1, no encontro deste sábado.

O encontro começou com um vermelho direto mostrado a Carlos Figueiredo, no banco de suplentes, e pouco depois surgiu o primeiro golo para a formação da casa. Salvador Agra ofereceu o primeiro a Rochez e o avançado atirou para o fundo da baliza. Esta vantagem manteve-se, de resto, até ao intervalo e mais golos só mesmo na segunda parte.

Depois das primeiras alterações, o Leixões conseguiu fazer o segundo e por intermédio de Salvador Agra, que depois de assistir quis também colocar o nome na lista de marcadores. O melhor que o Feirense conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem aos 75 minutos, graças ao golo de Desmond Nketia. Um golo algo caricato, em que o guarda-redes não consegue agarrar a bola e esta sobra para o pontapé certeiro do jogador do Feirense.

Desta forma, a formação visitante ocupa o nono lugar da II Liga (28 pontos) e tem agora três de vantagem para o Leixões, que é 14.º classificado.