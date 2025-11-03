O Leixões manifestou este domingo forte condenação à atuação da GNR no final da derrota frente ao Paços de Ferreira (3-1), disputado no Estádio Capital do Móvel, a contar para a décima jornada II Liga.

Em comunicado, o clube de Matosinhos fala numa «conduta inadequada e excessiva» das forças de autoridade, garantindo que irá agir para defender os seus adeptos.

«O que se verificou no Estádio Capital do Móvel esteve aquém do que se espera de quem tem a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar de todos, especialmente de crianças e mulheres», lê-se na nota publicada pelo emblema leixonense.

De acordo com o Leixões, a situação terá começado com «uma pequena desordem» entre adeptos, que foi seguida de uma intervenção policial desproporcionada, envolvendo vários fãs do clube, incluindo mulheres e crianças.

«Mesmo após a situação parecer estabilizada, foram observadas condutas desproporcionais e excessivas, que nada dignificam as forças de autoridade», acrescenta o comunicado.

A SAD refere ainda que o médico do Leixões foi impedido de prestar assistência a um adepto ferido e que também ele terá sido «alvo da fúria de alguns agentes», algo que o clube classifica como «profundamente lamentável».

O Leixões assegura que pediu a preservação das imagens de videovigilância e promete «agir em conformidade», garantindo que continuará a defender a justiça, segurança e bem-estar dos seus sócios e adeptos.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

«A Leixões SC - Futebol, SAD condena, veementemente, a conduta inadequada e excessiva por parte da GNR no final do jogo de hoje, em Paços de Ferreira. O que se verificou no Estádio Capital do Móvel esteve aquém do que se espera de quem tem a responsabilidade de garantir a segurança e o bem-estar de todos, especialmente de crianças e mulheres.

Em vez de uma intervenção pontual para conter uma pequena desordem, a atuação das forças de segurança acabou por envolver vários adeptos, entre os quais se encontravam mulheres e crianças. Mesmo após a situação parecer estabilizada, foram observadas condutas desproporcionais e excessivas, que nada dignificam as forças de autoridade.

Regista-se, ainda, com preocupação que, quando o médico do Leixões SC se deslocou à bancada para prestar assistência a um adepto ferido, a sua intervenção foi dificultada, tendo ele próprio sido alvo da fúria de algum dos agentes da autoridade. Tal episódio é profundamente lamentável e não reflete o espírito de colaboração e respeito que deve nortear todas as ações em contexto desportivo.

O Leixões SC pediu, no relatório de final do jogo, a preservação das imagens de vídeovigilância e vai agir em conformidade, zelando sempre pela justiça, segurança e bem-estar dos seus sócios e adeptos.»